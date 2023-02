Iannicelli: "La salvezza del calcio italiano passa dal Napoli! Però ho un timore..."

Ultime notizie. Il giornalista Peppe Iannicelli analizza la vittoria del Napoli contro lo Spezia a Canale 21: "Una vittoria molto simile a quella contro la Salernitana, con il Napoli che come sempre impone la sua supremazia. Io però mi vorrei soffermare sulle gravi offese pronunciate ai danni del Napoli e della memoria di Maradona. Voglio dire una cosa: rendiamoci conto che il calcio italiano sta vivendo uno dei momenti più bassi della sua credibilità. La vince Juventus è appena cominciata e in momenti bui come questi, il Napoli può fare un'impresa sportiva e dovrebbe essere applaudito in tutti gli stadi d'Italia: tutti devono rendersi conto che la salvezza del calcio italiano passa attraverso vittorie come quella del Napoli, oneste, legittime e inconfutabili. Auspico punizioni sensate e mirate per i responsabili".

Poi però Iannicelli aggiunge: "Ho dei timori, perché Gravina lancia messaggi ambigui: lui dov'era mentre accadeva tutto ciò in casa Juve?".