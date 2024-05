Conte più vicino alla firma in Italia, altro indizio dal presidente

Calciomercato Napoli - Ultimissime su Antonio Conte e la sua prossima squadra. L'allenatore è sempre più vicino al ritorno in Italia per allenare dall'estate in poi in Serie A, spunta un indizio chiaro dalla Germania.

Calciomercato: Conte vicino alla firma in Serie A

Si sono ormai ridotte le possibilità di vedere all'estero Antonio Conte allenare e il ritorno in Italia sembra sempre più vicino. Tra le squadre interessate ci sono Napoli, Juventus e Milan. Nel resto d'Europa c'era una grande occasione al Bayern Monaco che esonererà Tuchel e sembra però aver scelto Ralf Rangnick. Lo ha confermato nelle ultime ore Herbert Hainer, il presidente del club tedesco a Sky Sport DE, che ha ammesso di aver avviato le trattative con l'attuale CT dell'Austria per succedere a Thomas Tuchel:

"Stiamo discutendo con Ralf. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. È un ottimo conoscitore del panorama calcistico. Ha una capacità enorme di far crescere i giocatori e le squadre. Tutto quello che sento dalla Nazionale austriaca è molto, molto positivo e tra l'altro abbiamo giocatori che lavorano e hanno lavorato con lui".

Le parole del presidente del Bayern Monaco tagliano quindi fuori Antonio Conte anche per la pista tedesca e ora la sua grande voglia di tornare ad allenare è sempre più concreta per una squadra italiana. Napoli in pole e restano le occasioni con Milan e Juventus.