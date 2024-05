Clamoroso De Luca a CRC:"Sarà Gasperini il nuovo allenatore del Napoli!"

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è il candidato numero uno alla panchina del Napoli. Ma c'è anche Gasperini in corsa e ne ha parlato il giornalista Diego De Luca nel corso della trasmissione Azzurro Time, programma in onda sulla emittente Radio CRC:

"Le voci su Antonio Conte sono sempre più insistenti. Io però ho altre notizie e non da oggi. Per me il nuovo allenatore del Napoli sarà Gian Piero Gasperini".