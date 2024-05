Chelsea su Osimhen? C'è un problema con i parametri della Premier League, rischio addio spese folli

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen a fine stagione andrà via dal Napoli, ma dove potrà andare? Uno dei suoi sogni è la Premier League, ma il Chelsea ha dei problemi. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il sogno di Osimhen è quello di giocare in Premier League:

"Alla finestra restano Liverpool, Arsenal, Manchester United e soprattutto il Chelsea, che però non giocherà la Champions e al momento ha un’altra priorità, dettata dai parametri della lega inglese: vendere per 100 milioni entro giugno, altrimenti addio spese folli. E per Osi, non c’è margine di trattativa, non si va sotto i 130"