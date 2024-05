Mentre Victor Osimhen è destinato ai saluti a fine stagione, salvo clamorose sorprese Khvicha Kvaratskhelia rimarrà in azzurro rinnovando il suo attuale contratto.

Rinnovo Kvaratskhelia: la nuova durata contrattuale

Pronto l'incontro decisivo tra l'agente del calciatore e Aurelio De Laurentiis. "Firmerà invece a breve il suo rinnovo con il club azzurro fino al 2028, come da accordi tra il suo procuratore (arrivato l’altro ieri in città) e Aurelio De Laurentiis", evidenzia La Repubblica oggi in edicola.