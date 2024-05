Fogliamanzillo a CN24: "Non vorrei essere nei panni di Manna! Allenatore Napoli? Ho una sensazione"

Notizie Napoli calcio. L’agente Mario Fogliamanzillo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Sei addii già certi a fine stagione? Molto dipende da chi sarà il futuro allenatore, di certo sappiamo già da tempo che Osimhen andrà via da quando ha firmato il rinnovo. Poi c’è Zielinski che è stato praticamente annunciato dall’Inter alla festa scudetto. Dendoncker lasciamo perdere, mentre per Traorè è stato fatto un tentativo ma avrebbe dovuto fare il fenomeno per essere riscattato a 25 milioni. Demme poi è in scadenza ed andrà via anche lui. Gollini, invece, dovrebbe essere riscattato ma ho qualche dubbio.

Io poi penso che anche Natan, arrivato come erede di Kim, non ha rispettato le aspettative e credo che sia giusto mandarlo a giocare per fare esperienza. Inoltre sono da valutare le posizioni di Ostigard, che chiede spazio, e Juan Jesus che ha già dato quello che poteva dare. In bilico c’è anche Meret che, a prescindere dal rinnovo, potrebbe non restare. Io sinceramente non vorrei essere nei panni di Manna”.

Su Tedesco: “Sinceramente la vedo difficile, anche se è un nome che può starci. De Laurentiis però è scottato da questa stagione e credo che andrà su un profilo che trasmette garanzie. Alla fine credo che arriverà uno tra Conte, Gasperini e Pioli. Italiano? L’anno scorso è stato ad un passo dal Napoli, però quest’anno credo che De Laurentiis opterà per una scelta più forte e per un uomo di grossa personalità. In tal senso l’uomo giusto è Conte”.