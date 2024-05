Ultime notizie SSC Napoli - Leggere dell'allenamento differenziato di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen nel giorno di ripresa degli allenamenti avrà colpito i tifosi del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia-Osimhen a rischio?

I due hanno svolto lavoro di scarico in palestra, ma, dovrebbero essere al loro posto lunedì prossimo, nel posticipo in casa dell’Udinese. Non ci sarà Zielinski, rischia di rimanere fuori fino all’ultima giornata, quando proverà ad esserci per l’ultimo saluto al Maradona.