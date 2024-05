Calciomercato Napoli, niente teatrivi e trattative che si tirano per le lunghe ma operazioni mirate e da chiudere velocemente: come riporta Il Mattino oggi in edicola, sarebbe questo l'obiettivo di Aurelio De Laurentiis per quest'estate.

Mercato Napoli, Manna ha già pronta una lista

A tal proposito sarà importante anche la presenza del neo dirigente azzurro: "Manna, il ds in pectore, ha un suo piccolo elenco (che tiene per sé) di operazioni che potrebbero essere concluse", si legge sul quotidiano.