Alvino annuncia: "Sostituto Osimhen, Manna pensa a Talles Magno!"

Carlo Alvino è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

"Se si moltiplicano diventa più difficile scegliere ma questa volta la decisione la pondererà De Laurentiis con il parere di Manna. La scelta sarà difficile e impegnativa sperando che la scena sia quella giusta. Credo che in questo momento sia molto più defilata la posizione di Chiavelli rispetto a Manna, credo che De Laurentiis, memore di quest’anno, non voglia commettere errori. Poi ripeto la firma finale sarà quella di ADL. Sostituire Osimhen non è cosa da poco, io so che sul taccuino di Manna c’è Talles Magno come attaccante".