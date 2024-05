Clausola Osimhen: c'è un club pronto a pagare subito per anticipare la concorrenza

Calciomercato Napoli, saranno le ultime partite queste dove vedremo il tandem offensivo composto da Osimhen e Kvaratskhelia. Perché il nigeriano è pronto a salutare a fine stagione, mentre il georgiano - salvo clamorose sorprese - prolungherà e proseguirà il suo percorso in azzurro.

Mercato Napoli, PSG pronto a versare la clausola di Osimhen

Il pallone d'oro africano ha invece nel suo destino una nuova avventura che potrebbe portare in Francia. Il PSG, come riporta La Repubblica oggi in edicola, è pronto a versare subito i 130 milioni della clausola per bruciare la concorrenza della Premier League.