Il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carmine Martino, è intervenuto nel corso di Radio Goal rilasciando le seguenti dichiarazioni:

"L’anno scorso De Laurentiis ha avuto molti no, ma mi chiedo il perché, probabilmente perché non c’era un direttore sportivo. Sappiamo di questa corte serrata nei confronti di Conte quindi sarebbe clamoroso se ADL dicesse di no! Io mi aspetto che quando i due riterranno più opportuno annunceranno il matrimonio".