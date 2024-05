Il Roma - Nuovo allenatore Napoli, deadline De Laurentiis: ecco entro quanto ufficializzerà il tecnico

Notizie Napoli calcio. C'è grande attesa per capire chi sarà il futuro allenatore del Napoli. Importanti aggiornamenti arrivano da Il Roma, in un articolo a firma di Salvatore Caiazza, che svela la deadline imposta da De Laurentiis: 

C’è una scadenza per ufficializzare il nuovo allenatore. Non ha intenzione di aspettare troppo Aurelio De Laurentiis per comunicare urbi et orbi chi guiderà il suo Napoli nella prossima stagione. Si è imposto una deadline. Massimo per fine maggio scioglierà la riserva.