Calciomercato, sarà valzer di panchina in estate con molte staffette e nuovi arrivi. Tra questi potrebbe esserci anche quello di Gennaro Gattuso che dopo l’esperienza in Francia potrebbe far ritorno in Serie A.

Gattuso ritorna in Serie A? Dove potrebbe allenare

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, l’ex tecnico del Napoli piace alla dirigenza del Torino per il dopo Juric: che sia Ringhio il designato per la nuova era granata?