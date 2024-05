Zaccardo: "Kvaratskhelia più tecnico di Leao, può ancora migliorare tantissimo"

Christian Zaccardo è diventato campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana. Ha concluso la sua carriera nel 2019 e, dopo la fine della carriera, ha continuato la sua attività manageriale. La sa intervista a La Gazzetta dello Sport goergiana:

- Ultimamente hai visitato spesso la Georgia. Che impressione hai avuto del Paese?

"Sono venuto in Georgia per la prima volta quando ero nella nazionale italiana e abbiamo giocato una partita contro la Georgia. Ho visitato il vostro paese diverse volte negli ultimi due anni e mi trovo così bene in Georgia che è la mia seconda casa. La Georgia ora è un paese molto sviluppato e ospitale e mi piace molto essere lì".

- Direttamente dal punto di vista calcistico?

"Insieme al paese si √® sviluppato anche il calcio georgiano. Pi√Ļ recentemente, la squadra √® arrivata al Campionato Europeo per la prima volta nella storia. Inoltre, oltre a Kvaratskhelia, ci sono molti giocatori di talento".

- Per esempio?

"Innanzitutto Kvaratskhelia, anche se citerei anche Mamardashvili, Mikoutadze, Davitashvili, Azarov, Kvernadze e molti altri giocatori".

- Per quanto ne so, hai assistito alla finale tra Georgia e Grecia. Cosa puoi dirci dell'ambiente e dell'atmosfera che si √® creata alla ‚ÄúDynamo Arena‚ÄĚ?

"√ą stata un'atmosfera fantastica dal primo all'ultimo minuto. Nessuna delle squadre ha corso rischi e il gioco difensivo √® andato avanti, alla fine la Georgia ha vinto ai rigori, ma rispetto alla Grecia per una simile battaglia. Dopo la partita la gente si √® precipitata allo stadio, tutti erano pazzi. Questa giornata rimarr√† per me un bellissimo ricordo.

Fortunatamente ho giocato diverse finali e ho anche assistito alle finali dagli spalti, e la partita in Georgia √® stata una delle pi√Ļ straordinarie in questo senso, dove io sia mai stato, e voi meritate questo successo".

- Come calciatore esperto, secondo te, quali sono le possibilità della nazionale georgiana agli Europei?

"Spero che la squadra georgiana lasci il girone, ma oggettivamente la principale favorita di questo gruppo è la squadra portoghese. Il calcio è uno sport imprevedibile e tutto può succedere".

- In generale, chi consideri il principale favorito agli Europei?

"I miei preferiti sono Francia e Inghilterra. Per quanto riguarda l'Italia siamo entrati in un girone difficile, ma Spalletti si è ritrovato in squadra, siamo i campioni in carica e dobbiamo giocare con successo anche in questa Europa".

- Il Napoli ha fallito in questa stagione, ma Kvaratskhelia ha ancora buone statistiche: 10 gol, 6 assist. Come giudichi questa stagione per la squadra e per il giocatore?

"La scorsa stagione il Napoli vinse meritatamente lo scudetto, quest'anno ha avuto difficoltà e non è riuscita a qualificarsi per la Champions League. Kvaratskhelia rimane ancora il mio giocatore preferito ed è stato il migliore sia l'anno scorso che questa stagione. Recentemente è stato lui a creare il maggior numero di occasioni da gol in Serie A. Quando assisto alle sue partite, non sopporta il gol. Kvara è ancora giovane e ha un grande potenziale per un ulteriore sviluppo.

Qual è la qualità per cui Kvaratskhelia gioca a questo livello?

Kvara oltre ad avere buone qualità tecniche sa fare assist e segnare, è anche un ragazzo semplice e per questo è amato al Napoli. Si impegna molto in ogni partita e questo lo apprezza".

- Molte persone paragonano Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelya, tu quale preferisci?

"Leao √® un giocatore pi√Ļ forte fisicamente, Kvaratskhelia √® pi√Ļ tecnico. Da quanto abbiamo discusso sopra, sai gi√† chi sceglierei tra i due".