Biglietti Napoli-Cagliari, ricevitoria in città denuncia: "Nemmeno un biglietto emesso" | VIDEO

Vi stiamo raccontando dalle ore 15 gli aggiornamenti relativamente alla messa in vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari, ultima giornata di campionato in scena venerdì ore 20:45 allo stadio Maradona. E nella bagarre per i tagliandi di Napoli-Cagliari, arriva anche la denuncia di una nota ricevitoria napoletana. Quest’ultima, com’è possibile osservare in video, denuncia l'impossibilità di stampare anche un singolo biglietto, mentre la vendita online classica proseguiva senza problemi. Quando erano le ore 15:23, la ricevitoria nella prima mezz'ora di messa in vendita non era riuscita ad emettere nemmeno un tagliando.

Ecco il video: