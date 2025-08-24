CdM fa notare: c'è una buona notizia per il Napoli emersa ieri nel secondo tempo

Rassegna Stampa  
Ultime notizie Napoli. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno analizza il match di ieri sera tra Sassuolo e Napoli, vinto 0-2 dagli azzurri con i gol di McTominay e De Bruyne.

Il secondo tempo dà un’altra buona notizia: il Napoli non si spegne più dopo una frazione di gioco. Ci sarebbe anzi la possibilità di salire anche al tre a zero. La continuità, unita alla forma e alla sapiente distribuzione delle energie è una novità importante di quest’anno, è come se il Napoli si fosse liberato dell’affanno di gestire il vantaggio che l’anno scorso lo opprimeva. 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliariECL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
