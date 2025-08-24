CdM fa notare: c'è una buona notizia per il Napoli emersa ieri nel secondo tempo

Ultime notizie Napoli. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno analizza il match di ieri sera tra Sassuolo e Napoli, vinto 0-2 dagli azzurri con i gol di McTominay e De Bruyne.

Il secondo tempo dà un’altra buona notizia: il Napoli non si spegne più dopo una frazione di gioco. Ci sarebbe anzi la possibilità di salire anche al tre a zero. La continuità, unita alla forma e alla sapiente distribuzione delle energie è una novità importante di quest’anno, è come se il Napoli si fosse liberato dell’affanno di gestire il vantaggio che l’anno scorso lo opprimeva.