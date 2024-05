Allenatore Napoli, Sky - Risalgono le quotazioni di Pioli: gli ultimi aggiornamenti

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Oggi può essere una giornata importante per capire a chi il presidente Aurelio De Laurentiis affiderà la panchina azzurra in vista della prossima stagione. Gian Piero Gasperini resta il favorito, il pressing di Adl e Manna si è fatto molto forte nelle ultime ore. Il tecnico dell'Atalanta avrebbe infatti avuto due telefonate da presidente e ds del Napoli. Tuttavia non si escludono novità.

Allenatore Napoli: risale Pioli

Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport nelle ultime ore sta risalendo in maniera forte la pista che porta a Stefano Pioli. Il Milan, qualche ora fa, ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha annunciato che il rapporto con il tecnico parmense non proseguirà la prossima stagione. Pioli, così come per esempio Conte, adesso è libero da vincoli contrattuali e potrebbe essere più facile e vloce da ingaggiare.