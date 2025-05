Zielinski delude l'Inter: ieri sera è stato di nuovo tra i peggiori in campo!

Ultime notizie SSC Napoli - La vittoria in serata del Napoli, volato a +6, ha dato ancora più senso al turnover radicale di Inzaghi (in campo solo Bisseck dei titolari di Barcellona) trasformando la partita col Verona in una profonda inspirazione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“L’Inter ha vinto grazie a un rigore di Asllani, il migliore insieme a Zalewski. E si è riportata a 3 lunghezze dal Napoli. Più avanti, avrà tempo per riflettere su questo scudetto in viaggio verso Napoli. Vero che essere rimasti in corsa su tre fronti fino ad aprile ha richiesto un dispendio d’energie fisiologico, ma troppi sono stati i punti persi per strada, troppo ampia la forbice con la stagione scorsa: 15 punti in meno, 9 reti segnate in meno, 14 subite in più. Non c’entra solo la stanchezza.

Altra riflessione la imporrà il bilancio di mercato. Ieri Taremi era riserva nella squadra delle riserve e Zielinski è stato ancora tra i peggiori, nel giorno in cui Raspadori, che ha iniziato la stagione da rincalzo, ha segnato un altro gol decisivo, come quelli che ha firmato McTominay, l’uomo scudetto arrivato dal mercato, come Buongiorno, pilastro della miglior difesa del campionato”