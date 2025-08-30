UFFICIALE - Italia, ecco i convocati di Gattuso: ci sono tre giocatori del Napoli!

Primo impegno per il nuovo CT Gennaro Gattuso che sta per fare il suo esordio sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. Il prossimo 5 e 8 settembre l'Italia affronterà Estonia e Idraele per le qualificazioni al Mondiale e questi sono i 28 calciatori convocati da Gattuso:

Portieri : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).