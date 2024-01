Costa d'Avorio-Nigeria 0-1, le Super Eagles battono i padroni di casa e conquistano 3 punti importantissimi per il passaggio del turno in Coppa d'Africa.

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato decisivo come sempre: nonostante una clamorosa occasione da rete fallita, alla fine si è conquistato il calcio di rigore che ha permesso ai nigeriani di portarsi in vantaggio.

A fine partita è stato nominato Man of the Match, il migliore in campo della partita.