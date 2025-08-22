Moretto: "Napoli e Lipsia sono in stretto contatto per avvicinarsi e sbloccare l’operazione Elmas"

Calcio Mercato  
Moretto: Napoli e Lipsia sono in stretto contatto per avvicinarsi e sbloccare l’operazione Elmas

Ultime calcio Napoli aggiornamenti sul futuro della trattativa Elmas con gli azzurri

Ultime calcio Napoli - Matteo Moretto riporta gli ultimi aggiornamenti su Elijf Elmas e il suo ritorno al Napoli, sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Elmas sempre nel mirino del Napoli

Queste le notizie di Moretto:

"E' ancora d'attualità la pista Elmas-Napoli. Vi ho raccontato di come il Napoli nei giorni scorsi avesse presentato una proposta di prestito oneroso a 1 mln con diritto di riscatto a 11  con la controffofferta del Lipsia è arrivata poche ore dopo ed è di prestito oneroso a 3 mln con diritto di riscatto a 18,5. Ci sono diversi milioni di differenza tra le parti, però i due club sono in stretto contatto anche in queste ore per cercare di avvicinarsi e sbloccare l'operazione Elmas".

Elmas
