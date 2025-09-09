FirenzeViola, Santi: "Gudmundsson dalla panchina e novità a centrocampo"

Le Interviste  
FirenzeViola, Santi: Gudmundsson dalla panchina e novità a centrocampo

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Niccolò Santi, giornalista di Radio Firenze Viola: “Non ci sono ancora novità sulla questione settore ospiti, è assurdo. Forse stanno prendendo tempo per deliberare in maniera ponderata, con il Franchi in restyling è una decisione veramente delicata. Gudmunsson? Secondo me Pioli lo convocherà, ma cercherà di preservarlo per le prossime partite. Penso che il mister opterà per il centrocampo a 5 e punterà sulla coppia Kean-Piccoli. La società viola ha programmato una conferenza dedicata alla campagna acquisti con l’obiettivo di dare tutte le spiegazioni. Non sarà un evento di presentazione, ma anche un modo per migliorare la comunicazione tra società e ambiente. Pioli? Non sono d’accordo con chi ha già cominciato a criticarlo. E’ stato fondamentale il suo arrivo per riconciliare la piazza con la società, ora tocca a lui costruire la vera identità viola. Napoli? Anche quest’anno competerà per la cima del campionato. Sono curioso di vedere Conte alle prese con la Champions”.

