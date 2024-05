Tancredi Palmeri sul sito di Sportitalia ha scritto del futuro di Stefano Pioli:

"E Pioli? Rimane in pole position per il Napoli. Perché De Laurentiis ha ancora quasi paura di affondare il colpo per Conte, che potrebbe davvero dirgli di sì vista la mancanza di opzioni, ma a quel punto comporterebbe grandi responsabilità da parte della proprietà. Del resto, se sai già che puoi avere Conte, che senso ha provarci anche con Gasperini? Perché quella è l’unica spiegazione…"