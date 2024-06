Sarà l’ex Milan e Napoli Ignazio Abate il prossimo allenatore dei rossoverdi, pronto alla sua prima esperienza in panchina tra i pro.

Abate può allenare la Ternana

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Ignazio Abate potrebbe vivere a Terni la sua prima esperienza in panchina tra i professionisti. Con Viali in pole per la panchina della Reggiana, altro club interessato all’ex Primavera del Milan, Abate è indirizzato verso il club umbro.