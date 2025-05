Padovano: "Gol annullato a Lukaku? Non è calcio! Scudetto? Tutto nelle mani del Napoli…"

Michele Padovano, ex calciatore e molto amico di Conte, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sono molto felice per Conte, bisogna affrontare queste ultime tre partite con molta concentrazione, il Napoli se fa 7 punti non mi meraviglierei, mancano tre ostacoli e gli azzurri devono fare bottino pieno per portarsi il tricolore a casa, che sarebbe clamoroso. Gol annullato a Lukaku? Così non è calcio, bisogna cambiare questa regola, sembra una cosa imbarazzante, anche perché si lavora tutta la settimana per fare un gol e poi te lo annullano per così poco. Conte deve cercare di proteggere i suoi calciatori, come ha fatto fin dall’inizio, poi ripeto deve affrontare le tre partite rimaste con la giusta concentrazione, il destino è nelle mani del Napoli”.