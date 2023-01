"Osi!", l'inviato di Dazn 'svela' la parola chiave del Napoli di Spalletti

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Alessio De Giuseppe, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Che Spalletti si vede in mezzo al campo? Io credo che il Napoli quest’anno abbia una parola chiave, ovvero Osi. Che è sia il diminutivo di Osimhen, ma anche perchè è una indicazione corale di squadre: solitamente è la prima parola che dice, dopo due minuti, poi può essere sia una indicazione per cercare Victor in verticale. Ma anche un sollecito verso lo stesso calciatore, che quest’anno sa dove muoversi e sul quale Spalletti ha lavorato molto. Ad un certo punto anche i difensori centrali, seguiti da Spalletti, devono andare a cercare Lobotka a creare gioco in mezzo.

In questo momento mi trovo a Lecce, e posso dire che c’è un buon tifo per il Napoli nella lotta scudetto”