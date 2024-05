Calciomercato, Gudmudsson svela: "Ecco dove giocherò dopo il Genoa"

Calciomercato - Albert Gudmundsson, rivelazione di questa Serie A e rimpianto per il Napoli, si pronuncia sul futuro.

L'attaccante islandese sarà certamente l'uomo mercato del Genoa che punta a guadagnare almeno 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Nelle scorse settimane si era anche parlato di Inter ma sono varie le big che osservano gli sviluppi per l'esterno.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa ha dichiarato Albert Gudmundsson ai microfoni della Cbs riguardo il suo futuro:

"Futuro? Se andrò via dal Genoa sarà sicuramente per un altro club di serie A. In Italia sto bene".