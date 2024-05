Verso Napoli-Bologna, il punto dall'infermeria su Kvaratskhelia e gli altri infortunati

Dal posticipo beffardo di lunedì sera a Udine all’anticipo di sabato a Fuorigrotta per Napoli-Bologna: azzurri subito in campo dopo l’ennesima delusione stagionale e con un altro goal incassato nel finale.

Ultimissime Napoli-Bologna: il punto sugli infortunati

La buona notizia per il prossimo weekend è che quanto meno, salvo sorprese, ci sarà Kvaratskhelia che ha già iniziato a lavorare in campo e dunque va dritto verso il recupero. Non vale però lo stesso per tutti gli altri assenti della Dacia Arena. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, recupera anche Gollini ma per il resto filtra pessimismo per Raspadori, Zielinski e Dendoncker.