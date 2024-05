Udinese-Napoli, Mancini: "Avete visto cos'ha fatto Osimhen dopo il gol?"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Riccardo Mancini, telecronista DAZN per Udinese-Napoli:

Udinese-Napoli 1-1, il commento il giorno dopo



“La sensazione è che il Napoli sia scarico, con poche idee e poca voglia di vincere la partita. In difesa ha giocato bene, ma dal Napoli ti aspetti qualcosa in più. Ieri Osimhen ha toccato nove palloni nel primo tempo, non è contemplabile per un giocatore come lui e una squadra come questa fare così male. Nel secondo tempo tornano a galla i soliti problemi. Il Napoli consapevole della situazione che sta vivendo, non deve prendere il gol che subisce al 92’. Di Lorenzo ha invitato uno dei due centrali ad andare dall’altra parte come se ci fosse una sorta di autogestione.

Anguissa ieri molto svogliato e mai propositivo. La stessa cosa che è servita contro la Roma, è servito Calzona che ha dato indicazioni alle mezze ali per supportare l’attacco e qualcosa lo abbiamo visto. La sensazione è che questa squadra non voglia aiutarsi, sembra scollata.

L’esultanza o non esultanza di Osimhen ci fa capire che qualcosa non va. Successe anche all’andata. Ieri ho visto un Osimhen molto scarico emotivamente parlando ed è la fotografia di un Napoli che emotivamente non c’è.

La prossima stagione? L’ambizione è giusto che cresca. Vinci lo scudetto e non puoi accontentarti di arrivare nono, decimo o undicesimo. Quest’anno è stato brutto, non va dimenticato e adesso tocca alla società. La Conference League non è un fastidio, a me piace sempre alzare un trofeo. La cosa principale sarà cambiare tanto durante l’estate facendo le scelte migliori possibili”.