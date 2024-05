Il Napoli torna nell'hotel di Udine dove ha festeggiato lo Scudetto, guardate cosa trova nella hall | FOTO

Il Napoli torna a Udine ad un anno esatto di distanza dalla vittoria dello Scudetto proprio in quel di Udine. La squadra di Ciccio Calzona sta soggiornando all'hotel La Di Moret, dove anche la scorsa stagione aveva soggiornato e festeggiato il tricolore. Una volta giunto in albergo ieri sera, la squadra azzurra ha trovato nella hall un quadro con le firme di tutti i giocatori creato proprio l'anno scorso il giorno dopo la vittoria e prima che la squadra tornasse a Napoli. Clicca su foto allegate per vedere: