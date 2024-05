Calciomercato Napoli, Barça e PSG su Kvaratskhelia: cosa accadrà in estate

Calciomercato Napoli, pronta la rivoluzione. Ci sarà un ribaltone totale a fine campionato passato queste ultime tre giornate ma si dovrebbe ripartire da una certezza: Khvicha Kvaratskhelia.

Mercato Napoli, ultimissime su Kvaratskhelia

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis sta trattando il rinnovo fino al 2028 e salvo colpi di scena quasi certamente resterà in azzurro. Anche se ha attirato gli interessi di big europee come Barcellona e Paris Saint-Germain, queste dovranno pazientare infatti al massimo un altro anno ancora prima di poter puntare su di lui: il Napoli punta forte su Kvara per la ricostruzione della prossima stagione. Poi dall'altra ancora si vedrà.