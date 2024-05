Petrachi: "Napoli? De Laurentiis ha ammesso la confusione, per i tifosi passare una stagione così nell’anonimato fa male"

Ultimissime Calcio Napoli - Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma e del Torino, parla a Tuttomercatoweb.com.

Lei tempo fa disse che ripartirebbe volentieri da Napoli. Ma non si vive un gran momento all'ombra del Vesuvio...

“Il primo ad ammettere che è stata fatta confusione è stato De Laurentiis, che per sua stessa ammissione ha detto che qualcosa non è andato bene, si è assunto le responsabilità. Ora sta cercando di sistemare le cose, non so con quali criteri andrà a fare certi tipi di interventi. Ma mi auguro per i tifosi del Napoli che possa tornare a splendere la luce.

Perché dopo tanti anni di sofferenza avevano vinto uno scudetto meritatamente, passare una stagione così nell’anonimato fa male. Perché ci si è abituati a certi tipi di discorsi, uno può anche non competere per lo scudetto, ma nella qualificazione alla Champions il Napoli ci dovrebbe arrivare, per organico e caratura. Non so con che criteri agiranno, ma la cosa da non ripetere è ciò che è stato fatto quest’anno”