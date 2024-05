Conte-Napoli, Cm.it: ADL ci riprova! Contatti ripresi, apertura del mister sull'ingaggio

Ultim’ora nuovo allenatore Napoli: c’è un aggiornamento importante per Antonio Conte. Con Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano sullo sfondo, il tecnico pugliese torna in auge per la guida tecnica della prossima stagione.

Nuovo allenatore Napoli: novità per Conte

La verità - riporta Calciomercato.it - è l’ex Ct resta la scelta numero uno per la panchina partenopea. Il problema è solamente di natura economica: l’allenatore e il suo staff costerebbero infatti 20 milioni di euro a stagione. Motivo per cui si prova a trattare e proprio in questi giorni ci sono stati nuovi aggiornamenti tra le parti.

ADL dunque non molla e se Conte dovesse calare le pretese economiche, magari con uno stipendio a salire in base agli obiettivi, potrebbe esserci un riavvicinamento. Tuttavia si tratta e già solo questo, volendo, può essere visto come una disponibilità di massima quanto meno a parlarne.