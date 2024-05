Ventura: "Il Napoli aspetta solo la fine del campionato, è evidente!"

Ultimissime Calcio Napoli - Gianpiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"L'allenatore ideale del Napoli sarebbe uno che abbia competenze calcistiche e un gran bel carattere. Serve qualcuno che sappia gestire le varie problematiche che puntualmente nascono in quella società. Oggi c'è da ricostruire sotto l'aspetto tecnico-tattico e mentale, sul piano dei rapporti e tanto altro. C'è tanto lavoro da fare per tornare ad essere il Napoli che la gente s'aspetta.

Il Napoli aspetta solo la fine del campionato, è evidente. Anche ieri è andato in vantaggio, ma la partita non è stata trascendentale rispetto a quelli che erano i valori in campo. Si poteva fare sicuramente di più, sarebbe un peccato soltanto non andare in Europa"