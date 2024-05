Infortunio Osimhen: come sta il nigeriano in vista di Napoli-Bologna

Kvaratskhelia recupera e sospiro di sollievo anche per Osimhen: come infatti riporta La Repubblica, il bomber nigeriano ha smaltito in poche ore il problema al ginocchio accusato in Friuli e sarà regolarmente in campo per Napoli-Bologna.

Calciomercato Napoli, ultime partite per Osimhen

Saranno le ultime tre apparizioni in azzurro per il pallone d'oro africano che si appresta a salutare la piazza dopo anni. La sua cessione è infatti scritta dopo il mega rinnovo da 10 milioni con tanto di clausola rescissoria che porterà 120 milioni di euro nelle casse della società. Ed è con questo tesoretto, soprattutto senza ul budget Champions, che Aurelio De Laurentiis rifarà la squadra in estate.