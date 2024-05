Del Genio duro: "ADL non ha capito, o rivoluziona la rosa con 5-6 titolari nuovi o dirà addio alla Champions per 4 anni! Non c'entra il nuovo allenatore"

Duro il parere espresso dopo Udinese-Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Paolo Del Genio, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bisogna cambiare un sacco di giocatori, Presidente! Non scherzare! Se ti sei affezionato al nono posto te li tieni, cambi l'allenatore e puoi arrivare ottavo-nono. Se l'ottavo nono posto non ti piace, e non penso che ti piace, con questi giocatori, senza che oramai li li critichiamo, gli urliamo contro, questi giocatori per tante ragioni messe insieme non sono più in grado di riproporre nemmeno il 20% di quello che hanno proposto l'anno scorso. E non essendo dei fenomeni se non si esprimono al 100% sono giocatori da ottavo, nono, decimo posto. Vogliamo arrivare in questi posti o vogliamo perdere un po' di soldini? E interrompe alcune situazioni contrattuali e mandare via più giocatori possibili e dare una grande rinfrescata all'organico?

È l'unica vera domanda. È l'unico vero tema e addirittura è il tema più importante di quello che stiamo discutendo tutti i giorni, su chi sarà il prossimo allenatore. A me piace questo, a me piace quell'altro, ma quell'altro prenderà imbarcate? Ma quell'altro è più bravo a fare questo. Perdiamo tempo. Gli allenatori sono tutti abbastanza bravi. Quelli che possono venire, nessuno di loro è Guardiola, però sono tutti abbastanza bravi: Pioli, Gasperini, Italiano e lo stesso Conte che sicuro ha qualche cosa in più come curriculum. Ma sono tutti bravi, ma nessuno di questi è una garanzia se questo organico non viene profondamente ritoccato.

Perché lo sto ripetendo? Per me serve una rivoluzione di questo organico. Io ho paura che non l'ha capito De Laurentiis. E sento dai bene informati riguardo alle vicende di mercato delle voci che mi fanno venire i brividi. Il Napoli cambierà un giocatore per reparto. Un giocatore per reparto? Allora veramente vogliamo arrivare ottavi/noni per quattro, cinque anni e poi tutti i soldi che non spendiamo adesso se cambiamo poco e non in maniera forte questo organico con giocatori di livello... Se noi non cambiamo niente noi non perdiamo tanti soldi subito. L'anima questa squadra non ce l'ha più. Va cambiata l'anima. Per cambiare l'anima bisogna cambiare non due, tre giocatori ma cinque/sei titolari! Devono esserci cinque, sei titolari nuovi. Questo deve essere l'obiettivo di mercato del Napoli. Se il Napoli non l'ha capito perché non vuole intervenire con forza su alcune situazioni contrattuali, non perderà i soldi adesso, ma li perderà perché per quattro anni si scorderà la Champions. Questo è il mio parere, spero lo capisca anche De Laurentiis".