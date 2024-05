Conte non vede l'ora di gettarsi nella mischia, ha ridotto anche il suo ingaggio: ADL conosce a memoria il suo numero di telefono

Calciomercato Napoli - Antonio Conte pronto ad accettare Napoli, ha dato disponibilità a De Laurentiis per approdare sulla panchina degli azzurri e ora attende il momento giusto.

Antonio Conte-Napoli, le ultime

Non va dimenticasto il nome di Antonio Conte di cui si sono perse le tracce dopo il corteggiamento dei mesi passati. Come scrive Il Mattino Conte non pensa più di dover guadagnare gli ingaggi del passato, ha ridimensionato da tempo le sue richieste perché non vede l'ora di gettarsi nella mischia. Ma De Laurentiis, dopo l'assalto di gennaio e qualche messaggio nei mesi scorsi, ha decisamente mollato la presa. ADL conosce però le condizioni di Conte per accettare il Napoli. Se dovesse capire che è l'uomo giusto conosce a memoria il suo numero di telefono.