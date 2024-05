"Sono io l'unico indispensabile", ADL punito duramente: ora si gioca il futuro del Napoli

Disastro Napoli: scelta errata in panchina, acquisti non all'altezza e in generale una programmazione catastrofico. Così ora bisognerà ripartire e andrà fatto dalle macerie più totali.

Rivoluzione Napoli: De Laurentiis dovrà ricostruire dalle macerie

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, il presidente Aurelio De Laurentiis lo dovrà fare innanzitutto con un mercato vero - considerando i 7 acquisti sbagliati di questa stagione - e con un bagno di umiltà. «Sono io l’unico indispensabile», aveva infatti ruggito dopo lo scudetto come sottolinea oggi il quotidiano: i fatti - si legge ancora sulle colonne del gionrale - lo hanno smentito e nel modo più duro possibile, con la mancata qualificazione per la Champions. Ora la posta in gioco però si fa ancora più alta, perché in ballo adesso c'è l'intero futuro del Napoli.