Quando rientra in campo Zielinski? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha chiarito quali saranno i tempi di recupero del centrocampista polacco del Napoli:

"Per Zielinski, invece, l’orizzonte porta al Lecce, l’ultima stagionale al Maradona, quella dei saluti, l’epilogo prima dell’Inter. Il centrocampista polacco sta lavorando in palestra, ha già saltato Roma e Udinese e, quasi certamente, salterà anche Bologna e Fiorentina per la lesione al polpaccio sinistro".