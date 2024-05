Pioli-Napoli, ADL l'ha fatto di nuovo: triennale da 3 milioni l'anno più bonus

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e ora punta Stefano Pioli per la panchina azzurra. E' l'allenatore del Milan che ora balza in pole come prossimo tecnico del Napoli.

Allenatore Napoli: De Laurentiis punta Pioli

E' partita da mesi la ricerca del nuovo allenatore del Napoli per De Laurentiis che continua il suo giro di telefonate e contatti con tantissimi di loro per capire modalità, disponibilità e cifre, ma anche il progetto che sarà portato avanti.

Va rifondato il Napoli e bisognerà arrivare velocemente in questo mese alla scelta del nuovo allenatore, intanto, come confermato da Il Mattino, De Laurentiis fa sempre così: parla, ascolta e poi mette in pausa i candidati. Nel 2015, infatti, prima di Sarri, aveva scelto Mihajlovic. Poi qualcosa non gli andò giù e optò per il tecnico dell'Empoli.

Ora la prima scelta del Napoli è Stefano Pioli. Con i primi sondaggi iniziati a gennaio. Ora il problema resta il suo contratto che lo lega al Milan fino al 2025 e bisognerà trovare l'accordo per la buonuscita. In attesa che si liberi ADL ha già pronta l'offerta da girare al suo entourage da 3 milioni all'anno per 3 anni, più bonus. Si continuano a sondare e a fare telefonate.