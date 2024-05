CorSport - Kvara nella lista del Psg, piace anche al Real Madrid. Quanto lo valuta il Napoli e cosa ha deciso ADL

Il Psg a caccia di Khvicha Kvaratskhelia si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport. L'attaccante georgiano è finito nel mirino dei parigini che perderanno Mbappè ed hanno dunque bisogno di un calciatore estroso che possa dare qualità in attacco al posto del fuoriclasse francese. Non c'è solo il Psg su Kvara, spettatore esterno c'è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il Psg vuole Kvaratskhelia: anche il Real Madrid è interessato

Calciomercato Napoli - Dicevamo come il Psg abbia messo nella lista degli obiettivi di mercato anche Kvaratskhelia. Il Napoli, in attesa di definire il nuovo contratto con il georgiano, non ha alcuna voglia di discutere o sedersi ad un tavolo. De Laurentiis da quasto punto di vista sembra abbastanza convinto anche se, come si legge sul Corriere dello Sport, l'eventuale vautazione del cartellino sarebbe altissima (quasi 120-130 milioni di euro).

