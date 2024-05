Rinnovo Kvara, CorSport: incontro ADL-agente prima di Napoli-Roma. Niente firme, gli aggiornamenti

Cosa farà il Napoli con Kvaratskhelia? Sul rinnovo di contratto del calciatore De Laurentiis, molto tempo fa, fu molto chiaro aprendo di fatto ad una nuova contrattazione per aumentargli il contratto che oggi il georgiano guadagnare appena 1,5 milioni di euro netti. Un ingaggio tra i più bassi della rosa considerando che il fuori lista Demme ne percepisce addirittura 2 a stagione.

Rinnovo del contratto di Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le trattative per il rinnovo di contratto tra Kvaratskhelia ed il Napoli. Prima della gara della Roma c'è stato un incontro tra l'agente del georgiano ed il presidente Aurelio De Laurentiis che però non ha prodotto la fatidica fumata bianca: