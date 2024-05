Calciomercato Napoli, chi è dentro e chi è fuori: lo scenario attuale (aspettando il mister)

Calciomercato Napoli, chi andrà via e chi rimarrà? La rivoluzione sta per iniziare. Tempo appena tre partite - Bologna, Fiorentina e Lecce - per poi dimenticare per sempre questa stagione tormentata e ripartire da zero con uno ciclo e un allenatore in sostituzione di Francesco Calzona chiamato e rilanciare il marchio SSC Napoli e l'umore oggi sottoterra di una piazza che soltanto pochi mesi fa festeggiava un traguardo storico.

Le ultime partite daranno ulteriori indicazioni su chi avrà margine per restare, chi potrà meritare una seconda chance e chi invece è destinato all'addio: in verità c'è stata una stagione intera per trarre le conclusioni ormai anche piuttosto chiare, me il beneficio del dubbio è doveroso e vedremo se questo rush finale potrà offrire qualche spunto in extremis.

Ovviamente la parola finale spetterà poi al nuovo tecnico, ma questo vale specialmente per i giocatori tecnicamente più dotati che hanno deluso: su altri la società invece ha già emesso il suo verdetto a prescindere da tutto, considerando scenari piuttosto evidenti e dinamiche economiche. Dunque chi sarebbe dentro, chi nel libmo e chi fuori a oggi? Proviamo a tracciare uno scenario che - e lo evidenziamo doverosamente - può cambiare o essere addirittura ribaltato tra poche settimane quando sarà chiaro chi sarà il nuovo mister partenopeo.

Calciomercato Napoli, chi è dentro per la prossima stagione

Kvaratskhelia

Ngonge

Di Lorenzo

Mazzocchi

Lobotka

Ovviamente non significa che sarà venduta tutta la squadra, ma a oggi sono questi i profili - e comunque non sono escluse sorpse - su cui sembra che il Napoli voglia sicuramente ripartire. Kvaratskhelia rinnoverà, Lobotka sarà il fulcro insieme a capitan Di Lorenzo e Ngonge e Mazzocchi sono gli unici acquisti della doppia sessione stagionale che hanno dato reali spunti.

Mercato Napoli, chi è nel limbo: dubbio cessione o permanenza

Natan

Simeone

Rrahmani

Meret

Politano

Juan Jesus

Raspadori

Olivera

Cajuste

Lindstrom

Anguissa

Mario Rui

E' soprattutto su questo elenco che sarà determinante il giudizio del nuovo allenatore del Napoli. Così come eventuali offerte o sviluppi di mercato. Ci sono bocciati come Lindstrom, Natan e Cajuste ma anche chi potrebbe aver dato tutto per la causa come Anguissa e Meret o chi potrebbe essere sacrificato come Politano e Olivera o Mario Rui per far spazio a rinforzi importanti. C'è pure chi chiede più spazio come Simeone e chi vorrà capire dove sarà nel nuovo progetto azzurro come Raspadori.

Rivoluzione Napoli: chi dirà addio a fine campionato

Osimhen

Zielinski

Traorè

Dendoncker

Ostigard

Demme

Destini segnati per tutti questi: Osimhen finanzierà la campagna acquisti estiva del Napoli, Zielinski ha già salutato, Demme andrà in scadenza e Traorè e Dendoncker non saranno riscattati. Ostigard, dopo aver spinto per la cessione a gennaio, sicuramente saluterà per trovare maggior continuità nella prossima stagione come vuole già da tempo a questa parte. Ora si attende uno tra Conte, Gasperini, Pioli e Conte per l'opinione conclusiva. Oppure ci sarà spazio per una sorpresa per la panchina del Napoli?