Gazzetta - Dovbyk-Napoli: c'è il gradimento del bomber all'eventuale trasferimento

Artem Dovbyk è uno degli obiettivi degli azzurri per rinforzare l'attacco che vedrà partire Victor Osimhen. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centravanti ucraino sarebbe felice di provare un'esperienza in Italia anche se resta il nodo legato alla partecipazione del club di Aurelio De Laurentiis alle coppe europee. Uno scoglio di non poco conto considerando che il Girona si è qualificato ufficialmente alla prossima Champions League.

Dovbyk Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli - Il Napoli dunque ha messo nel mirino Dovbyk del Girona il quale, rispetto a David e Gimenez, ha un prezzo di mercato decisamente più abbordabile così come le cifre dell'ingaggio. Per Gazzetta, il bomber ucraino è il nome più caldo per sostituire Victor Osimhen il quale sembra aver messo il Chelsea davanti al Psg.