Solo Vincenzo Italiano sarebbe pronto a dire sì al Napoli, per ADL non è la prima scelta

Calciomercato Napoli - Ricerca del nuovo allenatore del Napoli, con Vincenzo Italiano tra i candidati ma non la prima scelta di De Laurentiis in questo momento. Arriverà un nuovo tecnico a Napolie il nome va velocemente identificato. Cosa che De Laurentiis non ha ancora fatto. Per dirla tutta, solo uno sarebbe bello e pronto a dire di sì al Napoli: Vincenzo Italiano. Ha già definito il suo addio con la Fiorentina, ma come scrive Il Mattino, è messo da parte con Bologna e Torino che vogliono attendere la fine della stagione.