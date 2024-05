Calciomercato Napoli: deciso il futuro di Lindstrom, le ultime

Jesper Lindstrom sarà una delle novità nella formazione che scenderà in campo questa sera contro l'Udinese. Il calciatore danese quest'anno non ha praticamente mai convinto trovando anche pochissimo spazio nelle tre gestioni tecniche avute dal Napoli. Ma quale sarà il futuro di Lindstrom a Napoli? L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul calciatore.

Lindstrom resta al Napoli?

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il futuro di Jesper Lindstrom sembra essere già deciso. Il calciatore va verso la permanenza in maglia azzurra anche per la prossima stagione a meno che non si presenti un'offerta importante. Uno scenario che ad oggi sembra difficile considerando il poco utilizzo in stagione dell'ex calciatore dell'Eintracht Francoforte.