Chiariello: "Nuovo allenatore Napoli, posso darvi una notizia certa"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione nuovo allenatore Napoli nel corso del suo consueto editoriale in onda sull'emittente locale campana:



"Questione allenatore, per me questo borsino che mi sembra veramente la borsa di New York, non mi appassiona. Oggi è in testa Italiano, poi Pioli, poi Gasperini, poi ritorna Conte. L'unica certezza che ho è che nessuno ha firmato ancora per il Napoli. Una cosa so, che c'è un direttore sportivo preso a marzo e che sta già lavorando alacremente per il Napoli. Entro fine maggio sapremo anche chi sarà il nuovo allenatore. L'allenatore sarà il tassello fondamentale su cui costruire il futuro".