Allenatore Napoli, frenata Pioli: il Milan lo blocca, pericoloso braccio di ferro

Calciomercato Napoli - Nuove notizie sul prossimo allenatore del Napoli: c'è Pioli in pole nella testa di De Laurentiis ma ora spunta un problema importante con il Milan che può bloccarlo e impedire al Napoli di chiudere con lui in tempi brevi.

Allenatore Napoli: Pioli bloccato dal Milan

E' partita la caccia al nuovo allenatore del Napoli e ora De Laurentiis ha come prima scelta per la panchina del Napoli Stefano Pioli. Come scrive Il Mattino, i primi sondaggi iniziati a gennaio. Ma adesso spunta un problema visto che Pioli non è un allenatore libero e non lo sarà in tempi brevi.

L'allenatore si sente tradito dall'amministratore delegato Furlani e il patron Cardinale e aspetta di incontrare l'ad rossonero per essere esonerato (con ancora un altro anno di contratto fino al 2025). E' in quel momento che capirà se c'è l'intenzione del Milan di risolvere in anticipo il suo contratto con una buonuscita e lasciarlo libero. Il suo stipendio è di 4 milioni netti all'anno, ne vuole almeno 3 per essere liberato.

Ma il Milan cercherebbe un logico accordo al ribasso se venisse a conoscenza di un suo accordo con il Napoli. Si rischia quindi un pericoloso braccio di ferro tra Pioli e il Milan che il Napoli non può permettersi, anche perché dall'esito imprevedibile. Ecco, il nodo che impedisce a Pioli di legarsi al Napoli in questo momento. L'allenatore non vuole fare sconti ai rossoneri.