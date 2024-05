Ritrovato in Francia il Pallone vinto da Maradona: "Mi dissero che Diego non l'aveva mai vinto"

Ultime calcio - Lo avevano dato per fuso, eclissato e convertito in lingotti. Invece, dopo 35 anni, il “Pallone d'oro” di Diego Maradona è ricomparso. Si trova a Parigi. Il 6 giugno il prezioso oggetto, consegnato a Maradona al Lido Club 78 di Parigi come migliore calciatore dei Mondiali di calcio del 1986, sarà messo all'asta dalla casa “Aguttes” a nord ovest di Parigi.

Ritrovato il Pallone di Maradona

Per ora ne è in possesso un misterioso franco-algerino 58enne ex gioielliere che attualmente fa il gallerista e si è rivolto per la vendita proprio alla casa “Aguttes”. Abdelhamid B. Raggiunto dal giornalista di France Football, Theo Troude, ha spiegato: «Per la mia attività, ho rapporti con una casa d'aste all'Hotel Drouot. Gli scarti di questa casa d'aste sono venduti dalla casa d'aste Tessier & Sarrou. Lì ho trovato spesso molte buone occasioni». La fortunata scoperta è del 28 gennaio del 2016, quel giorno nella sua sede di Drouot Montmartre la Tessier & Sarrou vendeva decine di casse con oggetti di diverso tipo e di varia provenienza. Tra i clienti in cerca dell'affare, anche il gallerista franco-algerino abituale frequentatore di quelle vendite che fu attirato da una cassa con almeno 150 trofei sportivi. Li pagò, fattura alla mano, poche centinaia di euro. Tra gli oggetti, c'era una Scarpa d'oro. Era quella persa da Marco Van Basten, premiato nella stessa cerimonia di Parigi di Maradona. Il gallerista sentiva puzza di raggiro, decise di rivolgersi all'Adidas in Francia e Germania. Scrisse alla Fifa. Racconta: «Mi risposero che Maradona non aveva mai vinto il Pallone d'oro. Ma nemmeno la casa d'aste Tessier & Sarrou sapeva aiutarmi, non vollero dirmi come avevano avuto quell'oggetto». Poi ricerche indirette, verificando i Palloni d'oro ricevuti da altri calciatori, per vederne la rassomiglianza. Capì che aveva messo le mani proprio sul Pallone d'oro consegnato a Maradona nel 1986. Pensò di contattare Diego ma di tentativo in tentativo erano passati quattro anni da quel suo fortunoso acquisto. Era arrivato al 2020, l'anno della morte di Maradona. Ora sarà venduto all'asta.