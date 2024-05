Pioli nuovo allenatore del Napoli? CorSport: il Milan favorirà la risoluzione contratto per farlo andare da ADL

Stefano Pioli si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli. Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Milan ed il tecnico procederanno alla risoluzione del contratto proprio per dare modo a Pioli di firmare subito con il club del presidente Aurelio De Laurentiis che dunque avrebbe deciso di puntare sull'allenatore emiliano per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la possibilità che Stefano Pioli possa diventare il nuovo tecnico del Napoli:

"Fino a quella data, infatti, il club è praticamente blindato dal punto di vista della comunicazione. Per rispetto della forma che è anche sostanza nei confronti di Stefano Pioli e dei suoi 5 anni vissuti a Milanello con un bilancio non proprio fallimentare (1 scudetto, 2 secondi posti, 1 semifinale di Champions League), e in vista soprattutto della risoluzione del suo contratto (per rendere possibile il trasferimento al Napoli), il club deve evitare ogni tipo di comunicazione, specie quelle in materia di scelta del nuovo allenatore consegnandosi a ciascuna critica spietata (si va dalle idee poche e confuse al casting infinito e alla candidatura più improbabile, ndr)".